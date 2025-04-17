Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -38,30 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -37,80 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
250,70
Экономия при брони: -7,52 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
255,37
Экономия при брони: -7,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -44,60 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -37,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -37,90 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,42
Экономия при брони: -27,25 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,42
Экономия при брони: -25,52 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -44,60 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,20
Экономия при брони: -25,82 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
247,20
Экономия при брони: -14,51 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -37,80 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,92
Экономия при брони: -20,75 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
242,92
Экономия при брони: -19,02 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -37,90 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
243,87
Экономия при брони: -21,90 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
243,87
Экономия при брони: -21,42 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,05
Экономия при брони: -26,88 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
267,60
Экономия при брони: -41,40 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
241,63
Экономия при брони: -19,42 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
241,63
Экономия при брони: -19,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -38,40 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -37,80 грн