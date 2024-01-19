местно. При гнойных ранах и ожогах — наложение марлевых повязок, смоченных 0,01% р-ром. При острых и хронических уретритах и уретропростатитах р-р вводят в мочеиспускательный канал в объеме 2–5 мл 2–3 раза в сутки в течение 5–7 дней. Для профилактики инфицирования послеродовых травм интравагинально вводят тампоны, смоченные в 50 мл р-ра, с экспозицией 2 ч в течение 7 дней. Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, перед применением следует помочиться, вымыть руки и половые органы. Затем отвинчивают крышку флакона, надавливая на стенки, струей р-ра обрабатывают кожу лобка, внутренних поверхностей бедер, половых органов. Носик насадки вводят в наружное отверстие мочеиспускательного канала и выдавливают 1,5–3 мл (мужчины) и 1–1,5 мл (женщины), во влагалище — 5–10 мл. Не разжимая пальцы, насадку извлекают из отверстия мочеиспускательного канала, а р-р задерживают на 2–3 мин. После процедуры не рекомендуется мочиться в течение 2 ч. Процедуру следует проводить не позднее чем через 2 ч после полового акта.

Мазь. После стандартной обработки ран и ожогов у взрослых препарат наносят непосредственно на пораженную поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или наносят мазь на перевязочный материал, а затем на рану. Тампонами, пропитанными препаратом, осторожно заполняют полости гнойных ран после их хирургической обработки. Марлевые турунды с мазью вводят в фистульные ходы.

При лечении дерматологических заболеваний у взрослых препарат наносят тонким слоем на пораженные участки кожи несколько раз в сутки либо пропитывают марлевую повязку с последующей ее аппликацией на очаг поражения 1–2 раза в сутки до получения отрицательных результатов микробиологического контроля. При распространенных дерматомикозах, в частности рубромикозе, мазь можно применять в течение 5–6 нед в комплексной терапии с гризеофульвином или противогрибковыми препаратами системного действия. При грибковых инфекциях ногтей перед началом лечения пластины ногтей отслаивают.

Капли. В отологии при наружном отите в слуховой проход больного уха вводят турунду, смоченную препаратом, на 10–15 мин 2–3 раза в сутки. При среднем отите препарат закапывают в слуховой проход больного уха взрослым по 3–5 капель 3–4 раза в сутки. Продолжительность лечения — до 2 нед.

В гинекологии: интравагинально, перед применением вынуть суппозиторий из защитной упаковки и ввести его глубоко во влагалище. При острых вагинитах — по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7 дней. При подострых и хронических вагинитах — по 1 суппозиторию 1 раз в сутки перед сном в течение 14 дней (независимо от фазы менструального цикла). При необходимости курс лечения может быть продлен. С профилактической целью применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 2–3 дней.

В венерологии: интравагинально 1 суппозиторий за 10–15 мин до полового акта.

В проктологии: при хронических проктитах, проктосигмоидитах — ректально, по 1 суппозиторию в сутки, после микроклизмы с водой, в течение 1–2 нед; после оперативного вмешательства — ректально, по 1 суппозиторию в сутки в течение 1 нед.