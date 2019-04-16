Билобил® форте (Bilobil forte) (173291) - инструкция по применению ATC-классификация
Билобил форте инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат растительного происхождения нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови и микроциркуляцию.
Улучшает мозговое кровообращение и обеспечивает мозг кислородом и глюкозой, препятствует агрегации эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Проявляет дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, стимулирует продуцирование эндотелийзависимого релаксирующего фактора (оксид азота — NO), расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулирует кровенаполнение сосудов. Снижает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект как на уровне головного мозга, так и на периферии). Оказывает антитромботическое действие (за счет стабилизации мембран тромбоцитов и эритроцитов, влияния на синтез простагландинов, снижения действия биологически активных веществ и тромбоцитактивирующего фактора). Препятствует образованию свободных радикалов и ПОЛ клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, дофамина, ацетилхолина) и их способность связываться с рецепторами. Оказывает антигипоксическое действие, улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.
Фармакокинетика. Действующее вещество — гинкго билоба экстракт сухой стандартизированный (EGb761): 24% гетерозисов и 6% гинкголидов-билобалидов (гинкголиды А, В и билобалид С).
При приеме внутрь биодоступность гинкголидов А, В и билобалида С составляет 80–90%. Cmax достигается через 1–2 ч после приема препарата. T½ составляет ≈4 ч (билобалид, гинкголид А) и 10 ч (гинкголиды В).
Эти субстанции в организме не распадаются, практически полностью выводятся с мочой, незначительное количество выводится с калом.
Показания Билобил форте
- когнитивный дефицит различного генеза (дисциркуляторная энцефалопатия вследствие инсульта, черепно-мозговых травм, в пожилом возрасте, которая проявляется нарушениями внимания и/или памяти, снижением интеллектуальных способностей, чувством страха, нарушением сна) и нейросенсорный дефицит различного генеза (старческая дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия);
- перемежающаяся хромота при хронической облитерирующей артериопатии нижних конечностей (II степень по Фонтейну);
- нарушение зрения сосудистого генеза, снижение его остроты;
- нарушение слуха, звон в ушах, головокружение и нарушение координации преимущественно сосудистого генеза;
- синдром Рейно.
Применение Билобил форте
по 1 капсуле 2–3 раза в сутки во время еды. Запивать ½ стакана воды. Средняя продолжительность курса лечения — 3 мес.
Когнитивные нарушения: назначать по 1 капсуле 80 мг 2–3 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет не менее 8 нед. Через 3 мес терапии врач должен удостовериться в необходимости дальнейшего применения препарата.
Периферическое окклюзионное заболевание артерий, а также головокружение сосудистого и инволюционного происхождения: назначать по 1 капсуле 80 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения составляет не менее 8 нед.
При головокружении продолжительность терапии составляет не более 6–8 нед.
Продолжительность лечения при шуме в ушах — не менее 12 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к экстракту гинкго билоба или к любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления, тошнота, рвота, желудочно-кишечные нарушения.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности или аллергические реакции.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны кожи: реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение, сыпь, отек.
В редких случаях при применении препаратов, содержащих экстракт гинкго билоба, особенно при одновременном применении с антикоагулянтами (такими как фенпрокумон и ацетилсалициловая кислота), возникают кровоизлияния (желудочно-кишечные, в глаз, в головной мозг).
Препарат содержит краситель азорубин (Е122), который в редких случаях может вызывать аллергические реакции и бронхоспазм.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
первые признаки улучшения состояния появляются через 1 мес от начала лечения.
При патологически повышенной тенденции к кровотечениям (геморрагический диатез), а также в случае одновременного применения антикоагулянтов препарат необходимо принимать только после консультации с врачом.
При появлении аллергической реакции пациенту следует прекратить прием препарата.
Поскольку имеются данные, что препараты, содержащие экстракт гинкго билоба, повышают склонность к кровотечениям, прием этого препарата необходимо прекратить перед хирургическими операциями.
Препарат содержит лактозу и глюкозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы нельзя принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием клинических данных препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Достаточного опыта применения препарата у детей нет, поэтому лечение данной категории пациентов не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или при других потенциально опасных видах деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
препарат не следует принимать, если пациент длительное время применяет ацетилсалициловую кислоту, варфарин или тиазидные диуретики.
При одновременном применении с лекарственными средствами, ингибирующими коагуляцию крови (такими как фенпрокумон и ацетилсалициловая кислота), эффект последних может усилиться — повышается риск кровотечения.
Одновременное применение экстракта гинкго билоба со следующими лекарственными средствами требует особого наблюдения:
- гинкго билоба увеличивает метаболизм противоэпилептических препаратов, которые метаболизируются через систему ферментов CYP 2C. При сопутствующей терапии противоэпилептические препараты (вальпроат, фенитоин) могут снизить судорожный порог, что повышает возможность эпилептического приступа;
- взаимодействие экстракта гинкго билоба с препаратами, которые метаболизируются ферментной системой цитохрома P450, не может быть полностью исключено (в редких случаях существует возможность вытеснения или индукции некоторых изоферментов).
Передозировка
при однократной или многократной передозировке лекарственного средства могут возникнуть диспептические расстройства, нарушения сознания и головная боль. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С.