фармакодинамика. Препарат растительного происхождения нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови и микроциркуляцию.

Улучшает мозговое кровообращение и обеспечивает мозг кислородом и глюкозой, препятствует агрегации эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Проявляет дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, стимулирует продуцирование эндотелийзависимого релаксирующего фактора (оксид азота — NO), расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулирует кровенаполнение сосудов. Снижает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект как на уровне головного мозга, так и на периферии). Оказывает антитромботическое действие (за счет стабилизации мембран тромбоцитов и эритроцитов, влияния на синтез простагландинов, снижения действия биологически активных веществ и тромбоцитактивирующего фактора). Препятствует образованию свободных радикалов и ПОЛ клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, дофамина, ацетилхолина) и их способность связываться с рецепторами. Оказывает антигипоксическое действие, улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.

Фармакокинетика. Действующее вещество — гинкго билоба экстракт сухой стандартизированный (EGb761): 24% гетерозисов и 6% гинкголидов-билобалидов (гинкголиды А, В и билобалид С).

При приеме внутрь биодоступность гинкголидов А, В и билобалида С составляет 80–90%. C max достигается через 1–2 ч после приема препарата. T ½ составляет ≈4 ч (билобалид, гинкголид А) и 10 ч (гинкголиды В).

Эти субстанции в организме не распадаются, практически полностью выводятся с мочой, незначительное количество выводится с калом.