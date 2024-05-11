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Активные вещества — “Г”ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОЕ* (GINKGO BILOBA*)

ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОЕ* (GINKGO BILOBA*) Действующее вещество

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Найдено: 23 препарата
Билобил® форте капсулы, 80 мг, блистер, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Билобил® форте Капсулы, 80 мг, блистер, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 846 аптеках
от 473,96 грн
Цены в аптеках
Билобил® Интенс 120 мг капсулы, 120 мг, блистер, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Билобил® Интенс 120 мг Капсулы, 120 мг, блистер, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 812 аптеках
от 624,83 грн
Цены в аптеках
Билобил® капсулы, 40 мг, блистер, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Билобил® Капсулы, 40 мг, блистер, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 524 аптеках
от 226,64 грн
Цены в аптеках
Мемоплант Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, № 20; Schwabe
Мемоплант Форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, № 20 Schwabe
В 448 аптеках
от 330,50 грн
Цены в аптеках
Танакан® таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 90; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 90 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 422 аптеках
от 597,69 грн
Цены в аптеках
Мемоплант таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 20; Schwabe
Мемоплант Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 20 Schwabe
В 419 аптеках
от 223,17 грн
Цены в аптеках
Танакан® таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 392 аптеках
от 219,40 грн
Цены в аптеках
Тебокан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20; Schwabe
Тебокан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20 Schwabe
В 387 аптеках
от 563,86 грн
Цены в аптеках
Гинкго Билоба-Астрафарм капсулы, 40 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Гинкго Билоба-Астрафарм Капсулы, 40 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 262 аптеках
от 77,71 грн
Цены в аптеках
Гинкгоба капсулы, 80 мг, блистер, № 20; ИнтерХим
Гинкгоба Капсулы, 80 мг, блистер, № 20 ИнтерХим
В 194 аптеках
от 105,79 грн
Цены в аптеках
Гинкгоба капсулы, 40 мг, блистер, № 20; ИнтерХим
Гинкгоба Капсулы, 40 мг, блистер, № 20 ИнтерХим
В 171 аптеке
от 65,49 грн
Цены в аптеках
Гинкгоба капсулы, 120 мг, блистер, № 20; ИнтерХим
Гинкгоба Капсулы, 120 мг, блистер, № 20 ИнтерХим
В 169 аптеках
от 156,06 грн
Цены в аптеках
Танакан® раствор оральный, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозатором, с дозатором, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Танакан® Раствор оральный, 40 мг/мл, флакон, 30 мл, с дозатором, с дозатором, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 147 аптеках
от 116,00 грн
Цены в аптеках
Гинкгоба капсулы, 120 мг, блистер, № 60; ИнтерХим
Гинкгоба Капсулы, 120 мг, блистер, № 60 ИнтерХим
В 95 аптеках
от 423,66 грн
Цены в аптеках
Гинкгоба капсулы, 80 мг, блистер, № 60; ИнтерХим
Гинкгоба Капсулы, 80 мг, блистер, № 60 ИнтерХим
В 88 аптеках
от 312,07 грн
Цены в аптеках
Меморин капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Меморин Капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 82 аптеках
от 168,35 грн
Цены в аптеках
Гинкгоба капсулы, 40 мг, блистер, № 60; ИнтерХим
Гинкгоба Капсулы, 40 мг, блистер, № 60 ИнтерХим
В 60 аптеках
от 150,02 грн
Цены в аптеках
Гинкго Билоба-Астрафарм капсулы, 80 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Гинкго Билоба-Астрафарм Капсулы, 80 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 13 аптеках других городов
от 151,60 грн
Цены в других городах
Билобил® капсулы, 40 мг, блистер, № 20; KRKA d.d. Novo Mesto
Билобил® Капсулы, 40 мг, блистер, № 20 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Билобил® форте капсулы, 80 мг, блистер, № 20; KRKA d.d. Novo Mesto
Билобил® форте Капсулы, 80 мг, блистер, № 20 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Гинкго Билоба-Астрафарм капсулы, 40 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Гинкго Билоба-Астрафарм Капсулы, 40 мг, блистер, № 60 Астрафарм
Нет в наличии
Гинкго Билоба-Астрафарм капсулы, 80 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Гинкго Билоба-Астрафарм Капсулы, 80 мг, блистер, № 60 Астрафарм
Нет в наличии
Билобил® Интенс 120 мг капсулы, 120 мг, блистер, № 20; KRKA d.d. Novo Mesto
Билобил® Интенс 120 мг Капсулы, 120 мг, блистер, № 20 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы, р-р для внутреннего применения, капли оральные.

реликтовое дерево, единственный уцелевший вид класса так называемых гинкгофитов. В европейской медицине применяют стандартизованные экстракты из листьев гинкго двулопастного. Экстракт имеет сложный химический состав, включая более 40 ингредиентов, основными из которых являются флавоноидные гликозиды (24%), терпеновые соединения (6%), а также гинкголиды А, В, С, J и билобалиды; именно эти соединения обусловливают специфическую фармакологическую активность экстракта гинкго двулопастного. Кроме того, в нем содержатся проантоцианидины и органические кислоты, которые способствуют повышению биодоступности прочих компонентов.
Входящие в состав экстракта вещества обладают широким спектром фармакологической активности. Экстракт гинкго двулопастного оказывает вазопротекторное действие, нормализует тонус артерий и вен, препятствует ангиоспазму, уменьшает проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, тормозит агрегацию тромбоцитов, увеличивает потребление мозгом кислорода и глюкозы, повышает содержание АТФ в коре головного мозга. Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, обладает антиоксидантными свойствами, улучшает сенсорную и когнитивную функции, эффективен при вестибулопатиях. Имеются данные о том, что применение экстракта гинкго двулопастного способствует увеличению количества М-холинорецепторов в коре головного мозга и повышению обмена допамина и норадреналина в структурах головного мозга.
Терапевтический эффект наступает в среднем через 7–8 дней, максимальный эффект развивается через 18–20 дней после начала приема экстракта. При нормотензии не влияет на уровень АД, а при АГ способствует некоторому его снижению. При длительном применении (>6 мес) не оказывает влияния на функцию печени и почек.

ишемические и инволютивные нарушения функциональной активности мозга (нарушение памяти, снижение концентрации и внимания, интеллекта, расстройства психики и отклонения в поведении), последствия инсульта и черепно-мозговых травм; нейросенсорные нарушения — кохлеовестибулярный синдром (головокружение, звон в ушах, гипоакузия), хореоретинопатия (диабетическая или инволютивная); нарушения микроциркуляции (идиопатический циклический отек, акроцианоз, синдром Рейно, акропарестезии); артериопатии нижних конечностей (боль при ходьбе, трофические нарушения, боль в положении лежа), варикозное расширение вен и тромбофлебит, геморрой, диабетическая ангиопатия.

по 40 мг экстракта 3 раза в сутки во время еды. Средняя продолжительность курса лечения — 3 мес.

повышенная чувствительность к экстракту.

тошнота, головная боль и головокружение (в среднем в 5% случаев), аллергические реакции.