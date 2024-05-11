ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОЕ* (GINKGO BILOBA*) Действующее вещество
реликтовое дерево, единственный уцелевший вид класса так называемых гинкгофитов. В европейской медицине применяют стандартизованные экстракты из листьев гинкго двулопастного. Экстракт имеет сложный химический состав, включая более 40 ингредиентов, основными из которых являются флавоноидные гликозиды (24%), терпеновые соединения (6%), а также гинкголиды А, В, С, J и билобалиды; именно эти соединения обусловливают специфическую фармакологическую активность экстракта гинкго двулопастного. Кроме того, в нем содержатся проантоцианидины и органические кислоты, которые способствуют повышению биодоступности прочих компонентов.
Входящие в состав экстракта вещества обладают широким спектром фармакологической активности. Экстракт гинкго двулопастного оказывает вазопротекторное действие, нормализует тонус артерий и вен, препятствует ангиоспазму, уменьшает проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, тормозит агрегацию тромбоцитов, увеличивает потребление мозгом кислорода и глюкозы, повышает содержание АТФ в коре головного мозга. Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, обладает антиоксидантными свойствами, улучшает сенсорную и когнитивную функции, эффективен при вестибулопатиях. Имеются данные о том, что применение экстракта гинкго двулопастного способствует увеличению количества М-холинорецепторов в коре головного мозга и повышению обмена допамина и норадреналина в структурах головного мозга.
Терапевтический эффект наступает в среднем через 7–8 дней, максимальный эффект развивается через 18–20 дней после начала приема экстракта. При нормотензии не влияет на уровень АД, а при АГ способствует некоторому его снижению. При длительном применении (>6 мес) не оказывает влияния на функцию печени и почек.
ишемические и инволютивные нарушения функциональной активности мозга (нарушение памяти, снижение концентрации и внимания, интеллекта, расстройства психики и отклонения в поведении), последствия инсульта и черепно-мозговых травм; нейросенсорные нарушения — кохлеовестибулярный синдром (головокружение, звон в ушах, гипоакузия), хореоретинопатия (диабетическая или инволютивная); нарушения микроциркуляции (идиопатический циклический отек, акроцианоз, синдром Рейно, акропарестезии); артериопатии нижних конечностей (боль при ходьбе, трофические нарушения, боль в положении лежа), варикозное расширение вен и тромбофлебит, геморрой, диабетическая ангиопатия.
по 40 мг экстракта 3 раза в сутки во время еды. Средняя продолжительность курса лечения — 3 мес.
повышенная чувствительность к экстракту.
тошнота, головная боль и головокружение (в среднем в 5% случаев), аллергические реакции.