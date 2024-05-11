реликтовое дерево, единственный уцелевший вид класса так называемых гинкгофитов. В европейской медицине применяют стандартизованные экстракты из листьев гинкго двулопастного. Экстракт имеет сложный химический состав, включая более 40 ингредиентов, основными из которых являются флавоноидные гликозиды (24%), терпеновые соединения (6%), а также гинкголиды А, В, С, J и билобалиды; именно эти соединения обусловливают специфическую фармакологическую активность экстракта гинкго двулопастного. Кроме того, в нем содержатся проантоцианидины и органические кислоты, которые способствуют повышению биодоступности прочих компонентов.

Входящие в состав экстракта вещества обладают широким спектром фармакологической активности. Экстракт гинкго двулопастного оказывает вазопротекторное действие, нормализует тонус артерий и вен, препятствует ангиоспазму, уменьшает проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, тормозит агрегацию тромбоцитов, увеличивает потребление мозгом кислорода и глюкозы, повышает содержание АТФ в коре головного мозга. Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, обладает антиоксидантными свойствами, улучшает сенсорную и когнитивную функции, эффективен при вестибулопатиях. Имеются данные о том, что применение экстракта гинкго двулопастного способствует увеличению количества М-холинорецепторов в коре головного мозга и повышению обмена допамина и норадреналина в структурах головного мозга.

Терапевтический эффект наступает в среднем через 7–8 дней, максимальный эффект развивается через 18–20 дней после начала приема экстракта. При нормотензии не влияет на уровень АД, а при АГ способствует некоторому его снижению. При длительном применении (>6 мес) не оказывает влияния на функцию печени и почек.