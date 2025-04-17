Билобил® форте (Bilobil forte)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
710,92
Экономия при брони: -32,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
715,21
Экономия при брони: -70,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -3,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
710,37
Экономия при брони: -39,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
716,22
Экономия при брони: -45,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
705,18
Экономия при брони: -26,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
709,45
Экономия при брони: -31,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
710,62
Экономия при брони: -64,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
467,67
Экономия при брони: -20,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн