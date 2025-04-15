Билобил® форте (Bilobil forte)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
684,00
Экономия при брони: -61,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
723,70
Экономия при брони: -53,37 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
710,57
Экономия при брони: -32,29 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
702,00
Экономия при брони: -118,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
702,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
693,07
Экономия при брони: -136,07 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
719,70
Экономия при брони: -49,97 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
695,77
Экономия при брони: -33,93 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
723,40
Экономия при брони: -46,26 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
728,03
Экономия при брони: -82,03 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
718,00
Экономия при брони: -47,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
416,13
Экономия при брони: -19,02 грн