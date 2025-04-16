Билобил® форте (Bilobil forte)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
235,64
Экономия при брони: -8,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
752,49
Экономия при брони: -49,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
716,63
Экономия при брони: -37,68 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
723,86
Экономия при брони: -45,71 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
727,37
Экономия при брони: -49,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
709,36
Экономия при брони: -56,85 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -0,10 грн