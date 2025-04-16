Киев
Билобил® форте (Bilobil forte)

Билобил® форте (Bilobil forte)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
235,64
Экономия при брони: -8,11 грн
227,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
752,49
Экономия при брони: -49,28 грн
703,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
622,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
645,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
583,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -0,10 грн
679,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
716,63
Экономия при брони: -37,68 грн
678,95 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
723,86
Экономия при брони: -45,71 грн
678,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -0,10 грн
679,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
616,38 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -0,10 грн
679,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
727,37
Экономия при брони: -49,12 грн
678,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
624,96 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
640,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
709,36
Экономия при брони: -56,85 грн
652,51 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -0,10 грн
679,90 грн
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