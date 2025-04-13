Билобил® форте (Bilobil forte)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
702,37
Экономия при брони: -41,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
734,57
Экономия при брони: -63,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
226,44
Экономия при брони: -0,37 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
824,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
240,67
Экономия при брони: -14,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
703,11
Экономия при брони: -44,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
719,77
Экономия при брони: -48,82 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
824,40 грн