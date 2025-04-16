Билобил® форте (Bilobil forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
709,63
Экономия при брони: -38,79 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
584,77
Экономия при брони: -45,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
365,50
Экономия при брони: -18,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
709,83
Экономия при брони: -63,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
708,15
Экономия при брони: -55,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
694,25
Экономия при брони: -48,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
701,70
Экономия при брони: -55,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
706,06
Экономия при брони: -41,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
113,56
Экономия при брони: -0,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
714,05
Экономия при брони: -43,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
706,94
Экономия при брони: -36,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
703,32
Экономия при брони: -33,17 грн