Билобил® форте (Bilobil forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
453,56
Экономия при брони: -1,47 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
729,08
Экономия при брони: -46,44 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
722,58
Экономия при брони: -44,09 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
566,44
Экономия при брони: -1,83 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
489,93
Экономия при брони: -19,03 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
475,19
Экономия при брони: -20,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
757,31
Экономия при брони: -45,75 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
573,07
Экономия при брони: -36,17 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
820,20 грн