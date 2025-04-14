Билобил® форте (Bilobil forte)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
717,16
Экономия при брони: -47,02 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
723,46
Экономия при брони: -47,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
715,11
Экономия при брони: -46,44 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
708,25
Экономия при брони: -29,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
722,13
Экономия при брони: -44,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
702,82
Экономия при брони: -24,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
716,14
Экономия при брони: -37,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
713,86
Экономия при брони: -43,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
704,57
Экономия при брони: -28,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
716,09
Экономия при брони: -45,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Открыто
Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
729,14
Экономия при брони: -23,36 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
701,15
Экономия при брони: -33,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
723,12
Экономия при брони: -23,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
862,64
Экономия при брони: -40,06 грн