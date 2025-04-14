Билобил® форте (Bilobil forte)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 232 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
824,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 34 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 34 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
850,10
Экономия при брони: -26,92 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
700,77
Экономия при брони: -29,79 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
340,00
Экономия при брони: -1,65 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
717,51
Экономия при брони: -22,81 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
715,88
Экономия при брони: -27,07 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
475,47
Экономия при брони: -23,46 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
702,31
Экономия при брони: -35,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
709,10
Экономия при брони: -26,65 грн