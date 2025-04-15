Билобил® форте (Bilobil forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
824,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
738,73
Экономия при брони: -44,68 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -8,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
824,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
824,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
717,72
Экономия при брони: -42,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
692,71
Экономия при брони: -40,17 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
680,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
566,44
Экономия при брони: -7,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
453,56
Экономия при брони: -5,87 грн