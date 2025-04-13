Билобил® форте (Bilobil forte)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 734 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
340,00
Экономия при брони: -1,75 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
537,22
Экономия при брони: -75,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
870,80
Экономия при брони: -187,06 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
706,13
Экономия при брони: -28,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
787,90
Экономия при брони: -164,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
716,09
Экономия при брони: -39,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Билобил® форте капсулы 80 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto