Левомицетин (Laevomycetin)
Левомицетин инструкция по применению
Состав
Хлорамфеникол - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Антибиотик широкого спектра действия. Эффективен в отношении многих грамположительных (стафилококков, стрептококков, пневмококков, энтерококков) и грамотрицательных бактерий: кишечной и гемофильной палочек, сальмонелл, шигелл, клебсиелл, сераций, иерсинии, протея, гонококков, менингококков, анаэробов, риккетсий, спирохет, хламидий, некоторых крупных вирусов (возбудителей трахомы, пситтакоза, пахового лимфогранулематоза и т.п.); действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам; малоактивен относительно кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших. В обычных дозах действует бактериостатически, ингибирует пептидилтрансферазу и нарушает синтез белка в бактериальной клетке.
Фармакокинетика. Хорошо и быстро всасывается после приема внутрь: Cmax в крови достигается через 2–3 ч, терапевтическая концентрация в крови сохраняется в течение 4–5 ч после применения. Проникает в органы, ткани и жидкости организма, проходит через ГЭБ, хорошо проникает в СМЖ (до 50% содержания в крови). Препарат проходит через плаценту, проникает в грудное молоко. Терапевтические концентрации лекарственного средства при применении его внутрь выявляются в стекловидном теле, роговице, радужной оболочке, водянистой влаге глаза (в хрусталик препарат не проникает). Выводится в основном с мочой (главным образом в виде неактивных метаболитов), частично — с желчью и калом. В кишечнике под влиянием кишечных бактерий гидролизуется с образованием неактивных метаболитов.
При в/м и в/в введении быстро достигается высокая концентрация в плазме крови (через 5–10 мин после в/в, через 30–45 мин — после в/м введения). Cmax в крови достигается через 1 ч и сохраняется в эффективных концентрациях в плазме крови в течение 8–12 ч. Значительная часть (60–80%) связывается с альбуминами в плазме крови. Легко проникает в органы и жидкости организма, через ГЭБ, через плаценту, в грудное молоко. Выделяется в основном почками в виде неактивных метаболитов, частично — с желчью.
Показания Левомицетин
Левомицетин, таблетки
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: брюшной тиф, паратиф, иерсиниоз, бруцеллез, шигеллез, сальмонеллез, туляремия, риккетсиозы, хламидиозы, гнойный перитонит, бактериальный менингит, инфекции желчевыводящих путей.
Препарат показан в случае неэффективности других противомикробных средств с учетом возможности развития выраженных побочных эффектов.
Левомицетин, порошок для инъекций
Лечение в случае инфекций, вызванных чувствительными к хлорамфениколу микроорганизмами (брюшной тиф, паратиф, генерализованные формы сальмонеллезов, дизентерия, бруцеллез, туляремия, менингит, сыпной тиф и другие риккетсиозы, трахома). Инфекционные процессы, вызванные возбудителями, чувствительными к действию левомицетина — в случае неэффективности других химиотерапевтических препаратов или когда их применение невозможно.
Применение Левомицетин
Левомицетин таблетки. Левомицетин назначают внутрь за 30 мин до еды (в случае тошноты и рвоты — через 1 ч после еды).
Взрослым назначать по 250–500 мг 3–4 раза в сутки; суточная доза — 2 г. В особо тяжелых случаях (брюшной тиф и т.д.) Левомицетин назначают в дозе до 4 г/сут (максимальная суточная доза) под строгим контролем состояния крови и функции печени и почек; суточную дозу делят на 3–4 приема.
Разовая доза для детей в возрасте 3–8 лет — по 125 мг, для детей в возрасте старше 8 лет — по 250 мг; кратность приема — 3–4 раза в сутки.
Курс лечения Левомицетином составляет 7–10 дней. По показаниям, в условиях хорошей переносимости и отсутствия изменений в составе периферической крови возможно продолжение курса лечения до 2 нед.
Дети. Эта лекарственная форма Левомицетина не применяется в детском возрасте до 3 лет. Для лечения детей в возрасте старше 3 лет Левомицетин необходимо назначать с особой осторожностью и только при отсутствии альтернативной терапии.
Левомицетин, инъекции. Дозу, которая вводится и концентрацию препарата использовать в зависимости от тяжести инфекции.
Дети. Левомицетин применять в/м в суточной дозе у детей в возрасте до 1 года — 25–30 мг/кг массы тела, от 1 года — 50 мг/кг массы тела, разделив на 2 приема с интервалом 12 ч.
Взрослые. Левомицетин вводить в/м или в/в. Р-ры препарата готовить ex tempore.
Для в/м введения содержимое флакона (0,5 г или 1 г) растворить в 2–3 мл стерильной воды для инъекций и вводить глубоко в мышцу. В качестве р-ра при в/м введении препарата можно использовать 0,25% или 0,5% р-р прокаина.
Для в/в струйного введения разовую дозу препарата растворить в 10 мл стерильной воды для инъекций или в 5% или 40% р-ре глюкозы и вводить в/в медленно в течение 3–5 мин. Больным сахарным диабетом препарат растворять в 0,9% р-ре натрия хлорида.
Суточная доза для взрослых при общих инфекциях составляет 1–3 г, вводить по 0,5–1,0 г 2–3 раза в сутки с интервалом 8–12 ч; в случае необходимости суточную дозу повышать до 4 г.
В офтальмологии препарат применять для парабульбарных инъекций и инстилляций. Для инъекций вводить 0,2–0,3 мл 20% р-ра 1–2 раза в сутки; для инстилляций закапывать в конъюнктивальный мешок 5% р-р (1–2 капли) 3–5 раз в сутки, препарат растворить в стерильной воде для инъекций или в р-ре натрия хлорида. Водный 5% р-р для инстилляций хранить не более 2 сут.
Длительность применения — 5–15 дней.
Дети. Разрешено применение у детей при условии соблюдения дозировки, указанной в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Назначать с осторожностью и только в случае отсутствия альтернативной терапии.
Противопоказания
повышенная чувствительность к хлорамфениколу, другим амфениколам и/или другим компонентам препарата; угнетение кроветворения, заболевания крови; заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения); выраженные нарушения функций печени и/или почек; дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; порфирия.
Левомицетин не следует назначать при ОРЗ, ангине, а также с целью профилактики бактериальной инфекции.
Побочные эффекты
самыми тяжелыми побочными реакциями являются апластическая анемия, угнетение функции костного мозга и «серый синдром».
Возможные побочные реакции со стороны следующих органов и систем.
Неврологические нарушения: психомоторные расстройства, депрессия, делирий, спутанность сознания, периферический неврит, неврит зрительного нерва (в том числе паралич глазных яблок), зрительные и слуховые галлюцинации, снижение остроты зрения и слуха, нарушение вкуса, головная боль, энцефалопатия.
Со стороны пищеварительного тракта: диспепсия, вздутие живота, тошнота, рвота (вероятность развития которых снижается при приеме через 1 ч после еды), диарея, раздражение слизистой оболочки полости рта и зева, дерматит (в том числе перианальный дерматит), угнетение микрофлоры кишечника, дисбактериоз, энтероколит, стоматит, глоссит.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени.
Со стороны органов кроветворения: угнетение костного мозга, ретикулоцитопения, снижение уровня гемоглобина в крови, анемия, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритроцитопения, панцитопения; редко — апластическая анемия, гипопластическая анемия, агранулоцитоз, цитоплазматическая вакуолизация ранних эритроцитарных форм.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая дерматозы, зуд, высыпания на коже, лихорадку, ангионевротический отек, крапивницу, анафилаксию.
Другие: возможно развитие суперинфекции, в том числе грибковой, гипертермия, реакция бактериолиза (реакция Яриша — Герксгеймера), коллапс (у детей).
Особые указания
препарат следует применять только под наблюдением врача.
Учитывая возможность развития тяжелых поражений органов кроветворения в результате токсического действия препарата, в процессе лечения следует контролировать состав периферической крови, а также следить за состоянием печени и почек.
При появлении лейкопении, тромбоцитопении, анемии или других патологических изменений крови левомицетин следует немедленно отменить. Хотя постоянный контроль состава периферической крови при лечении хлорамфениколом может выявить ранние изменения со стороны системы крови (лейкопения, ретикулоцитопения или гранулоцитопения) прежде, чем они станут необратимыми, это не исключает возможность возникновения апластической анемии в связи с развитием депрессии костного мозга. Апластическая анемия, тромбоцитопения и гранулоцитопения обычно проявляются после окончания лечения. Поэтому такие симптомы, как бледность кожи, боль в горле и повышенная температура тела, кровотечения, слабость (если они появляются через несколько недель или месяцев после отмены препарата), требуют неотложной помощи. Длительное применение хлорамфеникола может привести к повышенной склонности к кровотечениям, которая может быть обусловлена как угнетением функции костного мозга, так и угнетением нормальной микрофлоры кишечника, что приводит к ингибированию синтеза витамина К.
У пациентов с нарушениями функции печени или почек возможно повышение уровня левомицетина в плазме крови, и риск развития токсических реакций на этот препарат может быть выше, поэтому дозировка должна быть соответствующим образом скорригирована. Желательно периодически определять концентрацию препарата в крови, проверяя функцию печени и почек.
Клинический опыт применения левомицетина не выявил различий в эффективности терапии у пациентов различных возрастных категорий. Однако, учитывая возрастные особенности функции почек, печени, сердечно-сосудистой системы, наличие сопутствующих заболеваний, применения других лекарств, определять дозу препарата для пациентов пожилого возраста необходимо осторожно, начиная, как правило, с нижней границы диапазона дозирования. Лечение антибактериальными препаратами приводит к нарушению нормальной флоры толстого кишечника и может вызвать чрезмерный рост Clostridium difficile, токсины которых являются основной причиной возникновения псевдомембранозного колита. Псевдомембранозный колит может возникнуть как непосредственно во время приема препарата, так и в течение 2 мес после окончания антибактериальной терапии. О случаях развития псевдомембранозного колита от легкой формы до жизнеугрожающих состояний, сообщалось при применении почти всех антибактериальных препаратов, включая хлорамфеникол. Поэтому важно уточнить диагноз у пациентов с диареей после приема антибактериальных препаратов.
При отсутствии необходимого лечения может развиться токсический мегаколон, перитонит, шок. Необходимо учитывать, что развитие колита наиболее вероятно при тяжелых заболеваниях у лиц пожилого возраста, а также у ослабленных пациентов.
Применение антибактериальных препаратов может приводить к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов, в частности грибов. Если в процессе лечения развиваются инфекции, вызванные нечувствительными микроорганизмами, необходимо принять соответствующие меры.
При применении препарата необходимо проводить контроль картины крови. Данные относительно какого-либо вредного воздействия на элементы крови являются показанием для немедленного прекращения терапии препаратом.
У больных, ранее лечившихся цитостатическими препаратами или применявших лучевую терапию, следует оценить потенциальные риски и ожидаемую пользу от лечения левомицетином, учитывая возможность развития тяжелых побочных эффектов.
Хлорамфеникол нельзя применять для лечения легких форм инфекций или с целью профилактики, а также при любых инфекциях, для лечения которых доступны менее токсичные антибиотики. Также следует избегать повторных курсов и пролонгации терапии.
С осторожностью применять при сердечно-сосудистых заболеваниях и склонности к аллергическим реакциям.
Одновременный прием этанола приводит к развитию дисульфирамоподобной реакции (гиперемия кожи, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги).
Хлорамфеникол может влиять на развитие иммунного ответа, его нельзя назначать при проведении активной иммунизации.
Лечение должно длиться не дольше, чем необходимо для получения положительных результатов без риска развития осложнений или рецидива болезни.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата левомицетин противопоказано в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Следует с осторожностью применять препарат у лиц, управляющих транспортными средствами или работающих с другими механизмами, в связи с риском развития возможных нежелательных реакций со стороны нервной системы.
Применение хлорамфеникола ассоциировалось с острыми атаками порфирии, поэтому применение хлорамфеникола у больных порфирией считается небезопасным.
Левомицетин, инъекции. Каждый грамм левомицетина сукцината натрия содержит 2,264 ммоль натрия, что следует учитывать, применяя препарат у пациентов, находящихся на диете с контролируемым содержанием натрия.
В случае быстрого в/в введения хлорамфеникола возможно развитие интенсивного горького привкуса во рту.
Взаимодействия
продолжительное применение Левомицетина, который является ингибитором ферментов печени, в предоперационный период или во время операции может снизить клиренс и увеличивать продолжительность действия алфетанила.
Хлорамфеникол ингибирует ферментную систему цитохрома Р450, поэтому при одновременном применении с противоэпилептическими препаратами (фенобарбиталом, фенитоином), непрямыми антикоагулянтами (дикумаролом, варфарином) отмечается ослабление метаболизма этих препаратов, замедление выведения, повышение концентрации их в плазме крови и их токсичности.
При одновременном применении Левомицетина с тольбутамидом (бутамидом) и хлорпропамидом их гипогликемический эффект может усиливаться (в связи с угнетением метаболизма в печени и повышением их концентрации), что требует коррекции дозы.
Фенобарбитал, рифампицин, рифабутин снижают концентрацию хлорамфеникола в плазме крови путем ускорения его метаболизма в печени.
При сочетанном применении с парацетамолом возможно удлинение Т½ хлорамфеникола.
Фенитоин. При одновременном применении возможно как снижение, так и повышение концентрации хлорамфеникола в плазме крови.
Циклоспорин. При сочетанном применении с хлорамфениколом возможно повышение уровня циклоспорина в плазме крови, необходимо проводить мониторинг концентрации циклоспорина.
Циклофосфамид. Одновременное применение удлиняет Т½ циклофосфамида с 7,5 до 11,5 ч.
Такролимус. При сочетанном применении с хлорамфениколом возможно повышение уровня такролимуса в плазме крови. При одновременном применении дозу такролимуса необходимо корригировать.
Левомицетин снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов.
Макролиды (эритромицин, олеандомицин, клиндамицин), линкозамиды (линкомицин), полиеновые антибиотики (нистатин, леворин). При одновременном применении хлорамфеникола с этими препаратами отмечается взаимное ослабление противомикробного действия за счет того, что хлорамфеникол может вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с 50S-субъединицей бактериальных рибосом. Поэтому следует избегать их сочетанного применения.
Циклосерин. Одновременное применение усиливает нейротоксичность хлорамфеникола.
Лекарственные средства, подавляющие кроветворение (сульфаниламиды, цитостатики, циметидин, ристомицин) или лучевая терапия при сочетанном применении с хлорамфениколом могут усилить их угнетающее действие на костный мозг и тяжесть его проявлений.
При одновременном применении с витамином В12, препаратами железа, фолиевой кислотой левомицетин может противодействовать стимуляции гемопоэза витамином В12, снижая эффективность этих препаратов.
Длительное сочетанное применение левомицетина и эстрогеносодержащих пероральных контрацептивов может привести к снижению надежности контрацепции и повышению частоты прорывных кровотечений.
Этанол. При одновременном приеме этанола возможно развитие дисульфирамоподобной реакции (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги).
Несовместимость. Левомицетин, инъекции. Не использовать растворители, которые не указаны в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Левомицетин нельзя смешивать в одном шприце с витаминами группы В и кислотой аскорбиновой. Левомицетин несовместим в р-рах с ампициллина натриевой солью, гентамицина сульфатом, канамицина сульфатом и гидрокортизоном.
Передозировка
тяжелые осложнения со стороны системы кроветворения, такие как гемолитическая анемия, тромбоцитопения, лейкопения, как правило, связаны с применением препарата в высоких дозах (>3 г/сут) на протяжении длительного времени и могут проявляться бледностью кожи, болью в горле и повышенной температурой тела, кровотечениями и кровоизлияниями, усталостью или слабостью, а также рвотой и диареей.
Симптомами передозировки являются симптомы «серого синдрома» (кардиоваскулярный синдром у детей раннего возраста), при относительной передозировке (причиной развития является накопление левомицетина, которое обусловлено незрелостью ферментов печени, и его прямым токсическим действием на миокард) — голубовато-серый цвет кожи, сниженная температура тела, вздутие живота, рвота, неритмичное дыхание, снижение нервных реакций, сердечно-сосудистая недостаточность, циркуляторный коллапс, ацидоз, угнетение миокардиальной проводимости, кома и летальный исход. «Серый синдром» также возможен у пациентов с нарушением функций печени и почек и является следствием кумуляции препарата. Он проявляется при концентрации хлорамфеникола в плазме крови >50 мкг/мл.
Лечение: отмена препарата, промывание желудка, применение энтеросорбентов, симптоматическая терапия. В тяжелых случаях — симптоматическая терапия, гемосорбция.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.