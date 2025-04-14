Левомицетин (Laevomycetin)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
81,21
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,68
Экономия при брони: -5,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
76,10
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,44
Экономия при брони: -7,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,22
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,61
Экономия при брони: -13,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,17
Экономия при брони: -13,34 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,46
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,30
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
81,36
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,60 грн