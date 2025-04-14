Левомицетин (Laevomycetin)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,24
Экономия при брони: -9,43 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,30
Экономия при брони: -9,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
69,37
Экономия при брони: -4,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
79,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
77,06
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,07
Экономия при брони: -5,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
76,46
Экономия при брони: -2,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
73,73
Экономия при брони: -3,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,26
Экономия при брони: -11,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,15
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
76,43
Экономия при брони: -4,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
77,96
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
68,29
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
67,76
Экономия при брони: -1,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
68,16
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,35
Экономия при брони: -4,47 грн