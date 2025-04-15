Левомицетин (Laevomycetin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,37
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,05
Экономия при брони: -4,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,62
Экономия при брони: -16,88 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,29
Экономия при брони: -4,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум