Левомицетин (Laevomycetin)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
69,95
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
71,47
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
81,94
Экономия при брони: -7,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,39
Экономия при брони: -19,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,20
Экономия при брони: -8,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,05
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
77,40
Экономия при брони: -3,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,44
Экономия при брони: -12,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,70 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,22
Экономия при брони: -19,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
81,33
Экономия при брони: -19,10 грн