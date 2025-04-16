Левомицетин (Laevomycetin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
76,32
Экономия при брони: -2,48 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,27
Экономия при брони: -11,05 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,33
Экономия при брони: -18,87 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,80
Экономия при брони: -12,34 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
76,03
Экономия при брони: -17,03 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,38
Экономия при брони: -3,97 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,17
Экономия при брони: -2,74 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
68,66
Экономия при брони: -9,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
80,92
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,93
Экономия при брони: -3,45 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,85
Экономия при брони: -11,37 грн