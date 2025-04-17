Левомицетин (Laevomycetin)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,85
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
76,08
Экономия при брони: -7,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,95
Экономия при брони: -6,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
76,20
Экономия при брони: -7,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,84
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,31
Экономия при брони: -3,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,23
Экономия при брони: -11,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
80,71
Экономия при брони: -8,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум