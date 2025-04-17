Левомицетин (Laevomycetin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,06
Экономия при брони: -2,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,14
Экономия при брони: -13,52 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
81,39
Экономия при брони: -4,35 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,20
Экономия при брони: -4,58 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
73,89
Экономия при брони: -4,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
83,71
Экономия при брони: -14,09 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
73,81
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
79,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум