Левомицетин (Laevomycetin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,63
Экономия при брони: -7,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
81,10
Экономия при брони: -3,28 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
37,86
Экономия при брони: -0,86 грн
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
71,47
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
80,70
Экономия при брони: -2,82 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
73,54
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,07
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,13
Экономия при брони: -11,32 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
76,44
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
80,57
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
77,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
73,37
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
77,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
81,10
Экономия при брони: -10,28 грн