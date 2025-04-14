Левомицетин (Laevomycetin)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 258 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,48
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,13
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
74,66
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
80,93
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
71,06
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
82,88
Экономия при брони: -21,51 грн