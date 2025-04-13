Левомицетин (Laevomycetin)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 624 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
66,42
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
75,52
Экономия при брони: -6,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Левомицетин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
81,53
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
73,86
Экономия при брони: -8,67 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Левомицетин таблетки 500 мг №10
Корпорация Артериум
78,06
Экономия при брони: -2,34 грн