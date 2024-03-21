ХЛОРАМФЕНИКОЛ (CHLORAMPHENICOLUM) Действующее вещество
MeSH, USPDDN: ацетамид, 2,2-дихлоро-N-(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил)-,
(R-(R*,R*))-
синтетический антибиотик, идентичный природному продукту жизнедеятельности Streptomyces venezuelae. Обладает широким спектром бактериостатического действия, механизм которого обусловлен нарушением процесса синтеза белка в микробной клетке на стадии переноса аминокислот т-РНК на рибосомы. Эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, возбудителей гнойных инфекций, брюшного тифа, дизентерии, менингококковой инфекции, активен в отношении гемофильных бактерий, бруцелл, риккетсий, хламидий, спирохет. Слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших. Проникает в клетки микроорганизмов и действует на микробы, находящиеся внутриклеточно (риккетсии, хламидии). Устойчивость к хлорамфениколу развивается относительно медленно и, как правило, при этом не возникает перекрестной устойчивости к другим химиотерапевтическим средствам.
Быстро всасывается после приема внутрь, а также при ректальном введении; Cmax в плазме крови после перорального приема развивается через 2–3 ч, терапевтическая концентрация в крови сохраняется в течение 4–5 ч после приема. Биодоступность после приема внутрь составляет 80%, при в/м введении — 70%. Хорошо проникает в органы, ткани и биологические жидкости организма, проникает через ГЭБ и в СМЖ (до 50% содержания в плазме крови). Проникает через плаценту (концентрация в плазме крови плода может составлять 30–80% концентрации в крови матери), выявляется в грудном молоке. С белками плазмы крови связывается 50–60% хлорамфеникола, у недоношенных новорожденных — 32%. Объем распределения — 0,6–1 л/кг массы тела. Терапевтическая концентрация при назначении внутрь или местном применении создается в стекловидном теле, роговице, радужной оболочке, водянистой влаге глаза (в хрусталик не проникает). Выводится главным образом с мочой (в основном в виде неактивных метаболитов), частично — с желчью (до 30% введеной дозы). В кишечнике под действием кишечной микрофлоры гидролизуется с образованием неактивных метаболитов.
брюшной тиф, паратиф, генерализованная форма сальмонеллеза, иерсиниоз, бруцеллез, туляремия, менингит, риккетсиоз, хламидиоз, пситтакоз, трахома и др. При инфекционных процессах другой этиологии, вызванных возбудителями, чувствительными к хлорамфениколу, его применяют в случае неэффективности других химиотерапевтических средств или их непереносимости.
Наружно — в хирургии и комбустиологии для лечения гнойных ран, трофических язв, пролежней и инфицированных ожогов в 1-й фазе раневого процесса, в дерматологии для лечения угревой болезни (акне), пиодермий (гнойно-воспалительных заболеваний кожи) и микробных экзем, сопровождающихся гнойной экссудацией. В гинекологии — при гнойно-воспалительных заболеваниях женских половых органов.
внутрь за 30 мин до еды. Взрослым назначают по 0,25–0,5 г 3–4 раза в сутки. Суточная доза — 2 г. В особо тяжелых случаях назначают перорально в дозе до 4 г (максимальная суточная доза для взрослых) под строгим контролем состава периферической крови и функции печени и почек. Суточную дозу назначают в 3–4 приема. Разовая доза для детей в возрасте до 3 лет составляет 10–15 мг/кг, от 3 до 8 лет — 0,15–0,2 г, старше 8 лет — 0,2–0,3 г. Кратность приема — 3–4 раза в сутки. Курс лечения составляет 7–10 дней. По показаниям и при условии хорошей переносимости, а также отсутствии изменений в составе периферической крови возможно продление курса лечения до 2 нед.
Для парентерального применения используют в форме сукцината. Взрослым вводят п/к, в/м или в/в в дозе 0,5–1 г в виде 20% р-ра (1 г в 5 мл растворителя) 2–3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 4 г. Р-ры готовят непосредственно перед применением.
Для в/в введения содержимое флакона растворяют в 5% или 40% р-ре глюкозы или 0,9% р-ре натрия хлорида. В качестве растворителя для в/м или п/к введения можно использовать 0,25–0,5% р-р прокаина; при в/м введении объем растворителя обычно составляет 2–3 мл на 1 г антибиотика.
Вагинально в форме суппозиториев по 250 мг. Максимальная суточная доза — 4 суппозитория.
В офтальмологии применяют в виде парабульбарных инъекций и инстилляций. Парабульбарно вводят 0,1–0,2 г (0,2–0,3 мл стандартного р-ра для в/м инъекций) 1–2 раза в сутки. Для инстилляций (3–5 раз в сутки) используют 5% р-р, приготовленный на стерильной воде для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида.
Продолжительность применения — 5–15 дней.
Детям в возрасте старше 1 года рекомендуют вводить в/м в суточной дозе 50 мг/кг. Детям в возрасте до 1 года суточную дозу следует снизить до 25–30 мг/кг.
Местно — после обработки ран и ожогов (включающей удаление некротических тканей и гнойного экссудата и промывание их р-рами антисептиков) гель или линимент наносят тонким слоем на пораженную поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или пропитывают гелем или линиментом стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют раны и покрывают ожоги. При лечении ран применяют 1 раз в сутки, при лечении ожогов — каждый день или 2–3 раза в неделю в зависимости от количества гнойного экссудата. При лечении инфекционных заболеваний кожи, вызванных бактериальной микрофлорой, наносят на очаги поражения (после их обработки) 1–2 раза в сутки. В случае наложения повязки применяют 1 раз в сутки. Доза зависит от площади раневой поверхности и степени гнойной экссудации. Продолжительность лечения определяется сроками устранения гнойно-воспалительного процесса, динамикой очищения ран от гнойно-некротических масс и началом их грануляции. Рекомендованная разовая доза при местном применении — не выше 250–750 мг, суточная доза для взрослых — не выше 1–2 г, а доза, используемая на курс лечения, не должна превышать 30 г для больных с массой тела 70 кг. Курс лечения рекомендуется ограничивать 14 днями. В случае необходимости при лечении ран и ожогов местное применение следует сочетать с применением соответствующих препаратов системного действия.
непереносимость хлорамфеникола и повышенная чувствительность к другим амфениколам, аллергические дерматиты, псориаз, экзема, микозы, лейкопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура, острая порфирия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, период беременности и кормления грудью.
лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, снижение уровня гемоглобина в крови, в редких случаях — апластическая анемия, головная боль, дерматит, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, психомоторные расстройства, спутанность сознания, зрительные и слуховые галлюцинации, дисбактериоз, суперинфекция, снижение остроты слуха и зрения, диспептические явления (тошнота, рвота, жидкий стул), у детей в возрасте до 1 года в редких случаях возможно развитие коллапса.
детям в возрасте до 4 нед назначают только по жизненным показаниям.
В процессе лечения необходим систематический контроль состава периферической крови; при появлении лейкопении хлорамфеникол отменяют.
не следует назначать одновременно с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламиды, производные пиразолона, цитостатики). Из-за возможного изменения метаболизма ряда лекарственных средств не рекомендуется применять хлорамфеникол одновременно с дифенином, неодикумарином, бутамидом, барбитуратами. При одновременном употреблении алкоголя возможны дисульфирамоподобные реакции.