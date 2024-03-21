ХЛОРАМФЕНИКОЛ (CHLORAMPHENICOLUM)

внутрь за 30 мин до еды. Взрослым назначают по 0,25–0,5 г 3–4 раза в сутки. Суточная доза — 2 г. В особо тяжелых случаях назначают перорально в дозе до 4 г (максимальная суточная доза для взрослых) под строгим контролем состава периферической крови и функции печени и почек. Суточную дозу назначают в 3–4 приема. Разовая доза для детей в возрасте до 3 лет составляет 10–15 мг/кг, от 3 до 8 лет — 0,15–0,2 г, старше 8 лет — 0,2–0,3 г. Кратность приема — 3–4 раза в сутки. Курс лечения составляет 7–10 дней. По показаниям и при условии хорошей переносимости, а также отсутствии изменений в составе периферической крови возможно продление курса лечения до 2 нед.

Для парентерального применения используют в форме сукцината. Взрослым вводят п/к, в/м или в/в в дозе 0,5–1 г в виде 20% р-ра (1 г в 5 мл растворителя) 2–3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 4 г. Р-ры готовят непосредственно перед применением.

Для в/в введения содержимое флакона растворяют в 5% или 40% р-ре глюкозы или 0,9% р-ре натрия хлорида. В качестве растворителя для в/м или п/к введения можно использовать 0,25–0,5% р-р прокаина; при в/м введении объем растворителя обычно составляет 2–3 мл на 1 г антибиотика.

Вагинально в форме суппозиториев по 250 мг. Максимальная суточная доза — 4 суппозитория.

В офтальмологии применяют в виде парабульбарных инъекций и инстилляций. Парабульбарно вводят 0,1–0,2 г (0,2–0,3 мл стандартного р-ра для в/м инъекций) 1–2 раза в сутки. Для инстилляций (3–5 раз в сутки) используют 5% р-р, приготовленный на стерильной воде для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида.

Продолжительность применения — 5–15 дней.

Детям в возрасте старше 1 года рекомендуют вводить в/м в суточной дозе 50 мг/кг. Детям в возрасте до 1 года суточную дозу следует снизить до 25–30 мг/кг.

Местно — после обработки ран и ожогов (включающей удаление некротических тканей и гнойного экссудата и промывание их р-рами антисептиков) гель или линимент наносят тонким слоем на пораженную поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или пропитывают гелем или линиментом стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют раны и покрывают ожоги. При лечении ран применяют 1 раз в сутки, при лечении ожогов — каждый день или 2–3 раза в неделю в зависимости от количества гнойного экссудата. При лечении инфекционных заболеваний кожи, вызванных бактериальной микрофлорой, наносят на очаги поражения (после их обработки) 1–2 раза в сутки. В случае наложения повязки применяют 1 раз в сутки. Доза зависит от площади раневой поверхности и степени гнойной экссудации. Продолжительность лечения определяется сроками устранения гнойно-воспалительного процесса, динамикой очищения ран от гнойно-некротических масс и началом их грануляции. Рекомендованная разовая доза при местном применении — не выше 250–750 мг, суточная доза для взрослых — не выше 1–2 г, а доза, используемая на курс лечения, не должна превышать 30 г для больных с массой тела 70 кг. Курс лечения рекомендуется ограничивать 14 днями. В случае необходимости при лечении ран и ожогов местное применение следует сочетать с применением соответствующих препаратов системного действия.