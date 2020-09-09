лечение следует начинать и проводить под контролем врача, имеющего опыт диагностики болезни Альцгеймера и лечения таких пациентов. Заболевание необходимо диагностировать согласно общепринятым рекомендациям (например DSM, IV, ICD 10 — Международная классификация болезней, 10-й выпуск). Терапию донепезилом можно начинать только в том случае, если есть человек, ухаживающий за пациентом, который будет постоянно контролировать прием таблеток. Поддерживающую терапию необходимо продолжать до тех пор, пока у пациента отмечают терапевтический эффект. В связи с этим необходимо регулярно оценивать клинический эффект донепезила. Если терапевтического эффекта нет, следует рассмотреть вопрос о прекращении применения препарата. Индивидуальную реакцию на донепезил предусмотреть невозможно. Эффективность донепезила у больных с тяжелой деменцией Альцгеймера, другими типами деменции и другими типами нарушения памяти (например возрастное снижение когнитивной функции) не изучали.

Анестезия. Как ингибитор холинэстеразы, Алзепил способен усилить сукцинилхолиновую миорелаксацию во время наркоза.

Сердечно-сосудистые нарушения. Благодаря фармакологическому действию ингибиторы холинэстеразы могут выявлять ваготонические эффекты на ЧСС (например вызывать брадикардию). Риск подобных нарушений имеет особое значение у больных с синдромом слабости синусного узла или другими нарушениями наджелудочковой проводимости сердца (например при синоатриальной или AV-блокаде).

Сообщалось о головокружении и судорожных приступах. При обследовании таких пациентов необходимо учитывать возможность развития сердечной блокады или длинных пауз в синусном ритме.

Желудочно-кишечные нарушения. Необходимо тщательное наблюдение больных с риском развития язвы, например пациентов с язвенной болезнью в анамнезе или больных, которые получают НПВП. Однако в клинических исследованиях донепезила по сравнению с плацебо не выявлено повышения частоты развития язвы или желудочно-кишечного кровотечения.

Заболевания органов мочеполовой системы. Холиномиметики могут вызывать нарушение оттока мочи из мочевого пузыря, хотя этот эффект не отмечен в клинических исследованиях донепезила.

Неврологические состояния. Считают, что холиномиметики в определенной степени могут вызывать генерализованные судороги. Однако судорожная активность может быть также проявлением болезни Альцгеймера. Холиномиметики могут усилить или вызвать экстрапирамидные симптомы.

Нарушение функции легких. Ингибиторы холинэстеразы следует назначать с осторожностью пациентам с БА или обструктивными заболеваниями легких в анамнезе.

Следует избегать одновременного применения Алзепила с другими ингибиторами ацетилхолинэстеразы, агонистами или антагонистами холинергических рецепторов.

Тяжелая печеночная недостаточность. Данные относительно пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью отсутствуют.

Летальность в клинических исследованиях с сосудистой деменцией. С участием пациентов, которые отвечают критериям NINDS-AIREN для вероятной или возможной сосудистой деменции, было проведено 3 клинических исследования продолжительностью по 6 мес. Критерии NINDS-AIREN были разработаны для выявления пациентов, у которых деменция может быть вызвана исключительно сосудистыми причинами, и для исключения пациентов с болезнью Альцгеймера. В первом исследовании частота летальных случаев составляла 2/198 (1%) при применении донепезила в дозе 5 мг, 5/206 (2,4%) при применении донепезила в дозе 10 мг и 7/199 (3,5%) при применении плацебо. Во втором исследовании частота летальных случаев составляла 4/208 (1,9%) при применении донепезила в дозе 5 мг, 3/215 (1,4%) при применении донепезила в дозе 10 мг и 1/193 (0,5%) при применении плацебо. В третьем исследовании частота летальных случаев составляла 11/648 (1,7%) при применении донепезила в дозе 5 мг и 0/326 (0%) при применении плацебо. Во всех трех исследованиях при сосудистой деменции частота летальных случаев в объединенной группе применения донепезила (1,7%) в количественном отношении была выше, чем в группе применения плацебо (1,1%), однако эта разница не была статистически достоверной. Большинство летальных случаев у пациентов, принимавших или донепезила гидрохлорид, или плацебо, была вызвана различными сосудистыми причинами, которых можно ожидать у лиц пожилого возраста с существующими сосудистыми заболеваниями. При анализе всех серьезных нелетальных и летальных сосудистых явлений не отличалась разница в частоте этих явлений между группами применения донепезила и плацебо.

Во всех исследованиях при болезни Альцгеймера (n=4 146), а также при объединении этих исследований при болезни Альцгеймера с другими исследованиями при деменции, включая исследования при сосудистой деменции (всего n=6888), частота летальных случаев в группах применения плацебо в количественном отношении превышала частоту в группах применения донепезила.

ЗНС. ЗНС — потенциально опасное для жизни состояние, характеризующееся гипертермией, мышечной ригидностью, нарушениями вегетативной нервной системы, нарушением сознания и повышением уровня сывороточной КФК, которое, как сообщалось, возникает очень редко в связи с применением донепезила, особенно у пациентов, параллельно получающих нейролептики. Дополнительные признаки могут включать миоглобинурию (рабдомиолиз) и ОПН. Если у пациента развились признаки и симптомы, указывающие на ЗНС или состояния с непонятной высокой температурой тела без дополнительных клинических проявлений ЗНС, лечение должно быть прекращено.

Период беременности и кормления грудью

Беременность. Достоверные данные о применении донепезила беременным отсутствуют.

Донепезил не следует применять в период беременности.

Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли донепезила гидрохлорид в грудное молоко у человека; исследования у женщин, кормящих грудью, не проводилось. Таким образом, женщинам, которые применяют донепезил, следует прекратить кормление грудью.

Дети. Алзепил не рекомендуют применять у детей в возрасте до 18 лет, поскольку безопасность применения препарата детям не изучали.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Донепезил оказывает минимальное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Деменция альцгеймеровского типа может вызывать ухудшение способности управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Кроме того, донепезил может вызывать повышенную утомляемость, головокружение и судороги мышц, в основном в начале лечения или при повышении дозы. Способность пациентов, принимающих донепезил, управлять транспортными средствами или механизмами должна оцениваться врачом в установленном порядке.