Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
580,40
Экономия при брони: -19,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
398,50
Экономия при брони: -11,30 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
629,50
Экономия при брони: -68,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
455,20
Экономия при брони: -41,38 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
669,04
Экономия при брони: -86,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,40
Экономия при брони: -37,20 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
442,10
Экономия при брони: -54,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
452,92
Экономия при брони: -41,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
648,83
Экономия при брони: -81,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
577,50
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
420,70
Экономия при брони: -33,50 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
619,30
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн