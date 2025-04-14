Одесса (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
443,59
Экономия при брони: -18,59 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
442,00
Экономия при брони: -17,19 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
621,48
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
223,26
Экономия при брони: -22,82 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
620,16
Экономия при брони: -64,42 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
426,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
439,16
Экономия при брони: -14,28 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
440,70
Экономия при брони: -15,93 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
426,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
658,49
Экономия при брони: -60,85 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
458,99
Экономия при брони: -23,38 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
635,34
Экономия при брони: -32,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
224,86
Экономия при брони: -12,79 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
600,27
Экономия при брони: -21,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
441,17
Экономия при брони: -36,79 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
621,29
Экономия при брони: -24,18 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,40
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
448,67
Экономия при брони: -44,24 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн