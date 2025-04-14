Днепр (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
443,97
Экономия при брони: -55,38 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
467,57
Экономия при брони: -31,29 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
668,26
Экономия при брони: -47,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
437,30
Экономия при брони: -49,60 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
622,50
Экономия при брони: -64,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
459,35
Экономия при брони: -38,94 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
328,87
Экономия при брони: -38,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
451,36
Экономия при брони: -36,28 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
658,71
Экономия при брони: -58,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
419,05
Экономия при брони: -30,80 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
652,80
Экономия при брони: -65,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
453,09
Экономия при брони: -66,37 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
656,77
Экономия при брони: -59,97 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
647,29
Экономия при брони: -66,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
429,93
Экономия при брони: -22,72 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
630,60
Экономия при брони: -33,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
642,61
Экономия при брони: -45,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
425,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
657,46
Экономия при брони: -43,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
468,71
Экономия при брони: -47,79 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
630,17
Экономия при брони: -60,94 грн