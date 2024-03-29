ДОНЕПЕЗИЛ (DONEPEZILUM) Действующее вещество
селективный обратимый ингибитор холинэстеразы пиперидинового типа. Донепезил применяют для симптоматического лечения деменции при болезни Альцгеймера, в патогенезе которой важную роль играет недостаточность холинергических систем. В отличие от применяемого с этой же целью ингибитора холинэстеразы акридинового типа (такрин), донепезил не оказывает гепатотоксического действия. Обладает высоким аффинитетом к ЦНС, поэтому периферические побочные эффекты развиваются значительно реже, чем при применении такрина. Большой T½ позволяет назначать донепезил 1 раз в сутки. Его клиническая эффективность при лечении болезни Альцгеймера подобна таковой других ингибиторов холинэстеразы (такрина, ривастигмина).
После приема внутрь практически полностью всасывается в пищеварительном тракте; биодоступность приближается к 100%. Cmax в плазме крови достигается через 3–4 ч после приема. Равновесное состояние достигается через 15 дней лечения. С белками плазмы крови связывается около 96% донепезила, преимущественно с альбумином (до 75%) и α1-кислотным гликопротеином (около 21%). Метаболизируется в печени изоферментами 2D6 и 3А4 цитохрома Р450 с образованием четырех основных метаболитов, два из которых обладают фармакологической активностью. Экскретируется главным образом в виде метаболитов с мочой и калом и только 15% дозы выделяется в неизмененном виде. T½ — 70 ч. Фармакокинетика донепезила не имеет расовых, половых или возрастных особенностей и существенно не изменяется при почечной недостаточности. У пациентов с компенсированным алкогольным циррозом печени клиренс донезепила уменьшается приблизительно на 20%.
деменция при болезни Альцгеймера, Пика и др.
внутрь. Начальная доза для взрослых — 5 мг 1 раз в сутки; при необходимости через 4–6 нед дозу повышают до 10 мг 1 раз в сутки.
не назначают детям. Абсолютными противопоказаниями являются желудочно-кишечное кровотечение, желтуха. Относительными — БА, ХОБЛ, синдром слабости синусного узла, AV-блокада, брадикардия, аритмия, артериальная гипотензия, диарея, нарушение желудочно-кишечной проходимости, черепно-мозговая травма, обструкция желчных протоков, период беременности и кормления грудью, повышенное внутричерепное давление, болезнь Паркинсона, пептическая язва, почечная недостаточность, гипертрофия предстательной железы.
боль в области живота, ажитация, анорексия, артралгия, депрессия, диарея, головокружение, диспепсия, экхимозы, повышенная утомляемость, желудочно-кишечные кровотечения, головная боль, увеличение частоты мочеиспускания, бессонница, судороги, тошнота, рвота, кошмарные сновидения, уменьшение массы тела.
прочие ингибиторы холинэстеразы при одновременном применении с донепезилом оказывают аддитивное фармакологическое действие. Донепезил потенцирует центральные эффекты ацетилхолина.
Средства с центральным холинолитическим действием (атропин, бензатропин, тригексифенидил) являются фармакологическими антагонистами донепезила. Индукторы изоферментов CYP 2D6 и CYP 3A4 (фенобарбитал, карбамазепин, дексаметазон, фосфенитоин, модафинил, фенитоин, пиоглитазон, рифабутин, рифампицин, рифампин, препараты зверобоя продырявленного, троглитазон) могут увеличивать элиминацию донепезила. Торможению метаболизма донепезила за счет ингибирования CYP 3A4 способствуют кетоконазол, далфопристин, хинупристин, дилтиазем, эритромицин, итраконазол, нефазодон, верапамил, за счет ингибирования изофермента CYP 2D6 — амиодарон, дезипрамин, пропафенон, ритонавир. Клинические эффекты указаных взаимодействий не определены.
Флуоксетин, пароксетин и сертралин повышают уровень донепезила в плазме крови.
Донепезил способен пролонгировать миорелаксирующее действие сукцинилхолина; не исключена возможность наличия подобного эффекта и у других миорелаксантов.