селективный обратимый ингибитор холинэстеразы пиперидинового типа. Донепезил применяют для симптоматического лечения деменции при болезни Альцгеймера, в патогенезе которой важную роль играет недостаточность холинергических систем. В отличие от применяемого с этой же целью ингибитора холинэстеразы акридинового типа (такрин), донепезил не оказывает гепатотоксического действия. Обладает высоким аффинитетом к ЦНС, поэтому периферические побочные эффекты развиваются значительно реже, чем при применении такрина. Большой T ½ позволяет назначать донепезил 1 раз в сутки. Его клиническая эффективность при лечении болезни Альцгеймера подобна таковой других ингибиторов холинэстеразы (такрина, ривастигмина).

После приема внутрь практически полностью всасывается в пищеварительном тракте; биодоступность приближается к 100%. C max в плазме крови достигается через 3–4 ч после приема. Равновесное состояние достигается через 15 дней лечения. С белками плазмы крови связывается около 96% донепезила, преимущественно с альбумином (до 75%) и α 1 -кислотным гликопротеином (около 21%). Метаболизируется в печени изоферментами 2D6 и 3А4 цитохрома Р450 с образованием четырех основных метаболитов, два из которых обладают фармакологической активностью. Экскретируется главным образом в виде метаболитов с мочой и калом и только 15% дозы выделяется в неизмененном виде. T ½ — 70 ч. Фармакокинетика донепезила не имеет расовых, половых или возрастных особенностей и существенно не изменяется при почечной недостаточности. У пациентов с компенсированным алкогольным циррозом печени клиренс донезепила уменьшается приблизительно на 20%.