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Производитель: Egis

Представительство «ЭГИС ФАРМАСЬЮТИКАЛС ПЛС»
04119, Киев, ул. Дегтяревская, 27Т
+380444960539
+380444960538
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Найдено: 18 препаратов
Алерзин капли оральные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 20 мл, № 1; Egis
Алерзин Капли оральные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 20 мл, № 1 Egis
В 1079 аптеках
от 184,82 грн
Цены в аптеках
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7; Egis
Алерзин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7 Egis
В 905 аптеках
от 70,33 грн
Цены в аптеках
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 14; Egis
Алерзин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 14 Egis
В 1055 аптеках
от 125,93 грн
Цены в аптеках
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 28; Egis
Алзепил Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 28 Egis
В 442 аптеках
от 298,50 грн
Цены в аптеках
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Egis
Алзепил Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Egis
В 413 аптеках
от 431,34 грн
Цены в аптеках
Алотендин таблетки, 5 мг/5 мг, блистер, № 30; Egis
Алотендин Таблетки, 5 мг/5 мг, блистер, № 30 Egis
В 943 аптеках
от 232,10 грн
Цены в аптеках
Алотендин таблетки, 5 мг/10 мг, блистер, № 30; Egis
Алотендин Таблетки, 5 мг/10 мг, блистер, № 30 Egis
В 629 аптеках
от 281,71 грн
Цены в аптеках
Алотендин таблетки, 10 мг/5 мг, блистер, № 30; Egis
Алотендин Таблетки, 10 мг/5 мг, блистер, № 30 Egis
В 509 аптеках
от 236,50 грн
Цены в аптеках
Бетадин® мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Egis
Бетадин® Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Egis
В 1040 аптеках
от 128,01 грн
Цены в аптеках
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 30 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 30 мл, № 1 Egis
В 1166 аптеках
от 132,81 грн
Цены в аптеках
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 120 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 120 мл, № 1 Egis
В 1072 аптеках
от 216,21 грн
Цены в аптеках
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 1000 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 1000 мл, № 1 Egis
В 416 аптеках
от 703,09 грн
Цены в аптеках
Бетадин® суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 7; Egis
Бетадин® Суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 7 Egis
В 348 аптеках
от 149,25 грн
Цены в аптеках
Бетадин® суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 14; Egis
Бетадин® Суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 14 Egis
В 1122 аптеках
от 223,67 грн
Цены в аптеках
Велаксин® капсулы пролонгированного действия, 37,5 мг, блистер, № 28; Egis
Велаксин® Капсулы пролонгированного действия, 37,5 мг, блистер, № 28 Egis
В 582 аптеках
от 542,13 грн
Цены в аптеках
Велаксин® капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 28; Egis
Велаксин® Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 28 Egis
В 668 аптеках
от 814,90 грн
Цены в аптеках
Велаксин® капсулы пролонгированного действия, 150 мг, блистер, № 28; Egis
Велаксин® Капсулы пролонгированного действия, 150 мг, блистер, № 28 Egis
В 577 аптеках
от 1193,33 грн
Цены в аптеках
Гидрофемин Плюс гель вагинальный, туба, 75 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1; Egis
Гидрофемин Плюс Гель вагинальный, туба, 75 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Egis
В 485 аптеках
от 313,25 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04119, Киев, ул. Дегтяревская, 27Т
+380444960539
+380444960538
Найдено: 18 препаратов
Алерзин капли оральные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 20 мл, № 1; Egis
Алерзин Капли оральные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 20 мл, № 1 Egis
В 1079 аптеках
от 184,82 грн
Цены в аптеках
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7; Egis
Алерзин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7 Egis
В 905 аптеках
от 70,33 грн
Цены в аптеках
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 14; Egis
Алерзин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 14 Egis
В 1055 аптеках
от 125,93 грн
Цены в аптеках
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 28; Egis
Алзепил Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 28 Egis
В 442 аптеках
от 298,50 грн
Цены в аптеках
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Egis
Алзепил Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Egis
В 413 аптеках
от 431,34 грн
Цены в аптеках
Алотендин таблетки, 5 мг/5 мг, блистер, № 30; Egis
Алотендин Таблетки, 5 мг/5 мг, блистер, № 30 Egis
В 943 аптеках
от 232,10 грн
Цены в аптеках
Алотендин таблетки, 5 мг/10 мг, блистер, № 30; Egis
Алотендин Таблетки, 5 мг/10 мг, блистер, № 30 Egis
В 629 аптеках
от 281,71 грн
Цены в аптеках
Алотендин таблетки, 10 мг/5 мг, блистер, № 30; Egis
Алотендин Таблетки, 10 мг/5 мг, блистер, № 30 Egis
В 509 аптеках
от 236,50 грн
Цены в аптеках
Бетадин® мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Egis
Бетадин® Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Egis
В 1040 аптеках
от 128,01 грн
Цены в аптеках
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 30 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 30 мл, № 1 Egis
В 1166 аптеках
от 132,81 грн
Цены в аптеках
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 120 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 120 мл, № 1 Egis
В 1072 аптеках
от 216,21 грн
Цены в аптеках
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 1000 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 1000 мл, № 1 Egis
В 416 аптеках
от 703,09 грн
Цены в аптеках
Бетадин® суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 7; Egis
Бетадин® Суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 7 Egis
В 348 аптеках
от 149,25 грн
Цены в аптеках
Бетадин® суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 14; Egis
Бетадин® Суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 14 Egis
В 1122 аптеках
от 223,67 грн
Цены в аптеках
Велаксин® капсулы пролонгированного действия, 37,5 мг, блистер, № 28; Egis
Велаксин® Капсулы пролонгированного действия, 37,5 мг, блистер, № 28 Egis
В 582 аптеках
от 542,13 грн
Цены в аптеках
Велаксин® капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 28; Egis
Велаксин® Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, блистер, № 28 Egis
В 668 аптеках
от 814,90 грн
Цены в аптеках
Велаксин® капсулы пролонгированного действия, 150 мг, блистер, № 28; Egis
Велаксин® Капсулы пролонгированного действия, 150 мг, блистер, № 28 Egis
В 577 аптеках
от 1193,33 грн
Цены в аптеках
Гидрофемин Плюс гель вагинальный, туба, 75 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1; Egis
Гидрофемин Плюс Гель вагинальный, туба, 75 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Egis
В 485 аптеках
от 313,25 грн
Цены в аптеках
2 3 4 5 6
Стандартизація фармацевтичної продукції