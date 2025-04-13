Киев (адрес не указан)
Доступно в 507 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
442,50
Экономия при брони: -43,40 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
462,15
Экономия при брони: -70,24 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
690,77
Экономия при брони: -104,99 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
445,76
Экономия при брони: -22,50 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
658,23
Экономия при брони: -55,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
464,72
Экономия при брони: -40,52 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
680,19
Экономия при брони: -66,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
426,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
617,60
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
449,48
Экономия при брони: -40,46 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
643,90
Экономия при брони: -60,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
426,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
317,13
Экономия при брони: -26,91 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
462,15
Экономия при брони: -70,24 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
312,52
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
441,03
Экономия при брони: -49,52 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
645,87
Экономия при брони: -62,30 грн