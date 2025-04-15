Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
586,00
Экономия при брони: -93,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
398,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
442,95
Экономия при брони: -58,21 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
617,64
Экономия при брони: -66,91 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
456,75
Экономия при брони: -52,32 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
398,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
570,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
398,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
420,00
Экономия при брони: -18,40 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
632,60
Экономия при брони: -56,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
457,29
Экономия при брони: -16,36 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
630,30
Экономия при брони: -54,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
439,39
Экономия при брони: -34,95 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
629,86
Экономия при брони: -39,46 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
438,23
Экономия при брони: -52,35 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
666,78
Экономия при брони: -74,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
454,04
Экономия при брони: -42,74 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
622,26
Экономия при брони: -71,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
468,18
Экономия при брони: -82,83 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
649,98
Экономия при брони: -52,56 грн