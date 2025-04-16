Киев
Алзепил (Alzepil®)

Алзепил (Alzepil®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
438,25
Экономия при брони: -34,20 грн
404,05 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
620,16
Экономия при брони: -61,65 грн
558,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
632,88
Экономия при брони: -38,11 грн
594,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
562,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
446,30
Экономия при брони: -23,47 грн
422,83 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
679,74
Экономия при брони: -93,78 грн
585,96 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
454,71
Экономия при брони: -31,88 грн
422,83 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
369,72 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
308,30
Экономия при брони: -23,35 грн
284,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
632,23
Экономия при брони: -37,69 грн
594,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
375,92 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
524,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
449,69
Экономия при брони: -62,00 грн
387,69 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
648,14
Экономия при брони: -76,48 грн
571,66 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
211,81
Экономия при брони: -17,97 грн
193,84 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
639,59
Экономия при брони: -67,93 грн
571,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
569,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
448,04
Экономия при брони: -54,03 грн
394,01 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
634,02
Экономия при брони: -39,66 грн
594,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
444,01
Экономия при брони: -59,95 грн
384,06 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
655,64
Экономия при брони: -24,79 грн
630,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
457,06
Экономия при брони: -34,85 грн
422,21 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
662,32
Экономия при брони: -87,35 грн
574,97 грн
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