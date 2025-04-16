Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
438,25
Экономия при брони: -34,20 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
620,16
Экономия при брони: -61,65 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
632,88
Экономия при брони: -38,11 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
446,30
Экономия при брони: -23,47 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
679,74
Экономия при брони: -93,78 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
454,71
Экономия при брони: -31,88 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
308,30
Экономия при брони: -23,35 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
632,23
Экономия при брони: -37,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
449,69
Экономия при брони: -62,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
648,14
Экономия при брони: -76,48 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
211,81
Экономия при брони: -17,97 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
639,59
Экономия при брони: -67,93 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
448,04
Экономия при брони: -54,03 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
634,02
Экономия при брони: -39,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
444,01
Экономия при брони: -59,95 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
655,64
Экономия при брони: -24,79 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
457,06
Экономия при брони: -34,85 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
662,32
Экономия при брони: -87,35 грн