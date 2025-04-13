Харьков (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
440,45
Экономия при брони: -43,31 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
653,92
Экономия при брони: -56,75 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
454,48
Экономия при брони: -52,56 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
679,85
Экономия при брони: -90,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
398,40
Экономия при брони: -12,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Первая аптека
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
426,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
454,62
Экономия при брони: -29,66 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
449,91
Экономия при брони: -38,71 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
598,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
459,31
Экономия при брони: -48,11 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
655,61
Экономия при брони: -65,74 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
426,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
451,33
Экономия при брони: -51,93 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
669,92
Экономия при брони: -88,13 грн