Киев
Алзепил (Alzepil®)

Алзепил (Alzepil®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
377,50 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
545,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
330,43
Экономия при брони: -39,35 грн
291,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
433,90
Экономия при брони: -35,90 грн
398,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
460,59
Экономия при брони: -54,95 грн
405,64 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
582,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
452,61
Экономия при брони: -30,33 грн
422,28 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
639,47
Экономия при брони: -57,32 грн
582,15 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
436,16
Экономия при брони: -13,44 грн
422,72 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
612,50 грн
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