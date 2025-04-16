Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
617,00
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
449,86
Экономия при брони: -65,82 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
648,38
Экономия при брони: -90,25 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
398,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
578,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
447,51
Экономия при брони: -22,96 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
672,32
Экономия при брони: -34,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
464,76
Экономия при брони: -59,39 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
671,81
Экономия при брони: -95,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
225,51
Экономия при брони: -28,54 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
672,32
Экономия при брони: -75,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
454,42
Экономия при брони: -60,46 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
675,32
Экономия при брони: -78,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
632,80
Экономия при брони: -35,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
442,39
Экономия при брони: -17,59 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
315,55
Экономия при брони: -29,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
224,53
Экономия при брони: -12,33 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
603,71
Экономия при брони: -30,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
442,51
Экономия при брони: -18,12 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
669,41
Экономия при брони: -71,93 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,10 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
210,81
Экономия при брони: -9,38 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
596,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
398,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
578,00
Экономия при брони: -84,00 грн