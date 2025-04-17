Винница (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
219,91
Экономия при брони: -29,62 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
442,76
Экономия при брони: -65,71 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
670,52
Экономия при брони: -93,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
600,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
226,22
Экономия при брони: -33,59 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
667,88
Экономия при брони: -90,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
454,03
Экономия при брони: -56,70 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
677,85
Экономия при брони: -100,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
600,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
453,31
Экономия при брони: -47,53 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
623,82
Экономия при брони: -64,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
462,46
Экономия при брони: -56,68 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
667,54
Экономия при брони: -81,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
424,00 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
224,07
Экономия при брони: -35,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
430,49
Экономия при брони: -54,73 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
660,20
Экономия при брони: -73,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
415,00
Экономия при брони: -3,90 грн
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis
595,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер №28
Egis
Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Egis