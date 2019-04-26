препарат назначают взрослым и детям в возрасте старше 6 лет

Рекомендуемые дозы

Взрослые и дети старше 12 лет: суточная доза составляет 5 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки.

Дети в возрасте 6–12 лет: рекомендуемая суточная доза — 5 мг (1 таблетка).

Для детей в возрасте от 2 до 6 лет невозможно корректировать дозы препарата в лекарственной форме таблетки, покрытые оболочкой. Рекомендуется назначать левоцетиризин в лекарственной форме, пригодной для применения в педиатрии.

Пациенты пожилого возраста. Больным пожилого возраста с нормальной почечной функцией коррекция дозы препарата не требуется. Корректировка дозы рекомендована пациентам пожилого возраста с нарушением функции почек от умеренной до тяжелой степени (см. Почечная недостаточность. Пациентам с нарушенной функцией почек расчет дозы необходимо проводить с учетом КЛ кр согласно таблице.

Для применения этой таблицы дозирования необходимо оценить КЛ кр пациента в мл/мин. КЛ кр (мл/мин) должен быть оценен по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл) с помощью следующей формулы:



(• 0,85 для женщин)

Коррекция дозы препарата для больных с нарушенной функцией почек:



Функция почек КЛ кр , мл/мин Доза и количество приемов Нормальная функция почек ≥80 5 мг 1 раз в сутки Нарушения легкой степени 50–79 5 мг 1 раз в сутки Нарушения умеренной степени 30–49 5 мг 1 раз в 2 сут Нарушения тяжелой степени <30 5 мг 1 раз в 3 сут Терминальная стадия заболевания почек (пациенты, которые находятся на диализе) <10 Противопоказано

Детям с нарушениями функции почек дозу препарата следует корректировать индивидуально с учетом почечного клиренса и массы тела.

Специфических данных по применению у детей с нарушением функции почек нет.

Печеночная недостаточность

Больным исключительно с печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется. Больным с печеночной и почечной недостаточностью корректировать режим дозирования следует в соответствии с приведенной выше таблицей.

Способ применения

Принимать таблетку внутрь, независимо от приема пищи. Таблетку необходимо глотать целиком, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется применять суточную дозу за один прием.

Длительность применения

Пациентов с периодическим аллергическим ринитом (продолжительность симптомов заболевания составляет <4 сут в неделю или в течение менее 4 нед) следует лечить в соответствии с заболеванием и анамнезом; лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и можно восстановить вновь при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет >4 сут в неделю или в течение более 4 нед) в период контакта с аллергенами пациенту может быть предложена постоянная терапия. Существует клинический опыт применения левоцетиризина в течение не менее 6-месячного периода лечения.

При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года (данные доступны по клиническим исследованиям при применении цетиризина (рацемата)).

Дети. Препарат в виде таблеток не применять детям до 6 лет, поскольку эта лекарственная форма не позволяет проводить необходимую коррекцию режима дозирования. Данной категории пациентов рекомендуется применение левоцетиризина в лекарственной форме, пригодной для применения в педиатрии.