Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
96,20
Экономия при брони: -16,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
188,00
Экономия при брони: -5,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,60
Экономия при брони: -26,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,90
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
102,33
Экономия при брони: -11,90 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
174,81
Экономия при брони: -22,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
188,70
Экономия при брони: -28,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
112,35
Экономия при брони: -6,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
175,36
Экономия при брони: -17,43 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
108,10
Экономия при брони: -12,70 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
97,58
Экономия при брони: -7,15 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,32
Экономия при брони: -10,41 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
190,30
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,92
Экономия при брони: -8,29 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
170,92
Экономия при брони: -10,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
102,17
Экономия при брони: -11,68 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
176,67
Экономия при брони: -19,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis