Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
97,15
Экономия при брони: -9,31 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
173,18
Экономия при брони: -19,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
97,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
166,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,85
Экономия при брони: -6,80 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
168,08
Экономия при брони: -17,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,29
Экономия при брони: -11,34 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
171,12
Экономия при брони: -17,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,12
Экономия при брони: -6,41 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
170,72
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,94
Экономия при брони: -6,23 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
170,41
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,60
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,21
Экономия при брони: -5,50 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
169,16
Экономия при брони: -12,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,97
Экономия при брони: -9,08 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
166,62
Экономия при брони: -10,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,20
Экономия при брони: -28,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,98
Экономия при брони: -6,73 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
170,76
Экономия при брони: -14,47 грн