Киев
Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)

Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,00
Экономия при брони: -37,00 грн
149,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
89,02 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
159,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,70
Экономия при брони: -5,21 грн
91,49 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,61
Экономия при брони: -8,51 грн
164,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
104,16
Экономия при брони: -4,73 грн
99,43 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
173,90
Экономия при брони: -16,19 грн
157,71 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
194,10
Экономия при брони: -35,20 грн
158,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,00
Экономия при брони: -8,00 грн
92,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
166,00
Экономия при брони: -17,00 грн
149,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
94,15 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
149,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,00
Экономия при брони: -4,00 грн
92,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
166,00
Экономия при брони: -10,00 грн
156,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
112,50
Экономия при брони: -14,30 грн
98,20 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,40
Экономия при брони: -28,50 грн
158,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
88,84 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
144,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,40
Экономия при брони: -5,77 грн
166,63 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
85,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
189,20
Экономия при брони: -30,30 грн
158,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
148,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,86
Экономия при брони: -5,00 грн
95,86 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
168,35
Экономия при брони: -20,71 грн
147,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
95,24
Экономия при брони: -6,38 грн
88,86 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
175,03
Экономия при брони: -20,27 грн
154,76 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,45
Экономия при брони: -4,64 грн
91,81 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
174,03
Экономия при брони: -13,75 грн
160,28 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,60 грн
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