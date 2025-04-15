Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,70
Экономия при брони: -5,21 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,61
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
104,16
Экономия при брони: -4,73 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
173,90
Экономия при брони: -16,19 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
194,10
Экономия при брони: -35,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
166,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
166,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
112,50
Экономия при брони: -14,30 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,40
Экономия при брони: -28,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,40
Экономия при брони: -5,77 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
189,20
Экономия при брони: -30,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,86
Экономия при брони: -5,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
168,35
Экономия при брони: -20,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
95,24
Экономия при брони: -6,38 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
175,03
Экономия при брони: -20,27 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,45
Экономия при брони: -4,64 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
174,03
Экономия при брони: -13,75 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,60 грн