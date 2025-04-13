Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 899 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
192,70
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
188,90
Экономия при брони: -23,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
107,54
Экономия при брони: -23,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,98
Экономия при брони: -4,43 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
170,81
Экономия при брони: -10,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 20 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis