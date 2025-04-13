Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 368 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,19
Экономия при брони: -4,49 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
171,30
Экономия при брони: -6,06 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
188,60
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,90
Экономия при брони: -21,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Первая аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
111,60
Экономия при брони: -9,50 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
194,20
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,85
Экономия при брони: -6,46 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
175,16
Экономия при брони: -16,76 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis