Киев
Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)

Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 368 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,28 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
147,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,13 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
152,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
153,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,19
Экономия при брони: -4,49 грн
94,70 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
171,30
Экономия при брони: -6,06 грн
165,24 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,57 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
152,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,17 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
148,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
92,09 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
148,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
188,60
Экономия при брони: -22,20 грн
166,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
90,78 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
147,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,90
Экономия при брони: -21,50 грн
166,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
101,09 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
152,40 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
152,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
97,15 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
151,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
111,60
Экономия при брони: -9,50 грн
102,10 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
194,20
Экономия при брони: -27,80 грн
166,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
90,83 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
153,36 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
97,28 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
155,16 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
93,40 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
152,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,85
Экономия при брони: -6,46 грн
93,39 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
175,16
Экономия при брони: -16,76 грн
158,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,27 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
167,32 грн
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