Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
169,82
Экономия при брони: -13,87 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
192,70
Экономия при брони: -32,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Пульс
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
192,80
Экономия при брони: -32,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
106,30
Экономия при брони: -7,50 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
188,10
Экономия при брони: -28,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,40
Экономия при брони: -7,04 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
171,49
Экономия при брони: -14,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,63
Экономия при брони: -8,47 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
171,59
Экономия при брони: -13,59 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
95,45
Экономия при брони: -15,45 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
193,90
Экономия при брони: -33,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis