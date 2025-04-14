Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
101,39
Экономия при брони: -6,66 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
177,16
Экономия при брони: -14,32 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
173,02
Экономия при брони: -12,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
105,26
Экономия при брони: -6,66 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,94
Экономия при брони: -12,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
111,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
194,20
Экономия при брони: -34,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,60
Экономия при брони: -27,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
98,14
Экономия при брони: -5,12 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
169,13
Экономия при брони: -8,87 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
113,72
Экономия при брони: -6,94 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,53
Экономия при брони: -14,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
193,90
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
98,40
Экономия при брони: -5,38 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
169,85
Экономия при брони: -6,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,17
Экономия при брони: -6,15 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
168,80
Экономия при брони: -11,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
102,22
Экономия при брони: -5,14 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
98,73
Экономия при брони: -4,71 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
168,35
Экономия при брони: -9,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,31
Экономия при брони: -5,28 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
170,88
Экономия при брони: -12,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,18
Экономия при брони: -3,33 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
167,36
Экономия при брони: -5,38 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis