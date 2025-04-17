Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,49
Экономия при брони: -8,64 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
171,74
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
186,30
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,42
Экономия при брони: -19,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
194,40
Экономия при брони: -30,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,90
Экономия при брони: -24,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
193,90
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,37
Экономия при брони: -10,77 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
173,36
Экономия при брони: -25,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
102,32
Экономия при брони: -11,44 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
176,92
Экономия при брони: -20,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,44
Экономия при брони: -9,61 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
169,50
Экономия при брони: -14,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
101,40
Экономия при брони: -2,40 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,10
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,30
Экономия при брони: -12,68 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
177,12
Экономия при брони: -20,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,34
Экономия при брони: -8,47 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
171,78
Экономия при брони: -10,17 грн