Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
99,06
Экономия при брони: -3,22 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
167,44
Экономия при брони: -6,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,60
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
104,65
Экономия при брони: -5,44 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
170,88
Экономия при брони: -13,92 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
107,20
Экономия при брони: -12,30 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,70
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,28
Экономия при брони: -7,66 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
175,21
Экономия при брони: -19,26 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
102,47
Экономия при брони: -9,85 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,92
Экономия при брони: -17,43 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
111,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
91,25
Экономия при брони: -11,45 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,60
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,60
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
101,03
Экономия при брони: -10,26 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
172,27
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
98,17
Экономия при брони: -6,07 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
171,01
Экономия при брони: -16,08 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,56
Экономия при брони: -4,46 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
168,20
Экономия при брони: -15,67 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis