Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
98,93
Экономия при брони: -4,70 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
168,69
Экономия при брони: -7,91 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,64
Экономия при брони: -3,19 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
192,27
Экономия при брони: -6,09 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,12
Экономия при брони: -4,81 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
167,44
Экономия при брони: -8,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,13
Экономия при брони: -5,27 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
174,95
Экономия при брони: -14,32 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,40
Экономия при брони: -25,50 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis