Киев
Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)

Алерзин таблетки (Alerzin® tablets)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 335 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
90,02 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
148,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,40 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
159,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
82,20 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
154,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
98,93
Экономия при брони: -4,70 грн
94,23 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
168,69
Экономия при брони: -7,91 грн
160,78 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,40 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
80,40 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
162,30 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
161,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
95,90 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
161,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
97,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,64
Экономия при брони: -3,19 грн
97,45 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
192,27
Экономия при брони: -6,09 грн
186,18 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,20 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
155,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,12
Экономия при брони: -4,81 грн
91,31 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
167,44
Экономия при брони: -8,67 грн
158,77 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
96,00 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
158,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
91,40 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
157,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
100,13
Экономия при брони: -5,27 грн
94,86 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
174,95
Экономия при брони: -14,32 грн
160,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
187,40
Экономия при брони: -25,50 грн
161,90 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
161,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
86,82 грн
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №14
Egis
152,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №7
Egis
88,90 грн
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